Тарасова оценила уровень чемпионата Европы по фигурному катанию без россиян

Тарасова об уровне ЧЕ по фигурному катанию без россиян: Очень плохо

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила уровень чемпионата Европы-2025 (ЧЕ) в Таллине в отсутствии российских фигуристов в женском одиночном катании. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что спортсменки не выполнили ни одного элемента ультра-си. «Это странно и очень плохо. На чемпионате Европы и чемпионате мира среди лучших из лучших мы должны видеть прогресс», — заявила Тарасова.

Ранее стало известно, что бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, завоевала серебро на ЧЕ в Таллине. Победе одержала эстонка Нина Петрыкина.

Россияне не были допущены до турнира. По решению Международного союза конькобежцев (ISU), с весны 2022 года они отстранены от всех соревнований под эгидой организации.