Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Борнмут
Сегодня
18:00 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|24-й тур
Брест
Сегодня
19:00 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|20-й тур
Аталанта
Сегодня
20:00 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|23-й тур
Монако
Сегодня
21:00 (Мск)
Осер
Франция — Лига 1|20-й тур
Эспаньол
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания — Примера|22-й тур
Бостон Брюинз
Сегодня
23:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ — регулярный чемпионат
14:27, 1 февраля 2025Спорт

Тарасова оценила уровень чемпионата Европы по фигурному катанию без россиян

Тарасова об уровне ЧЕ по фигурному катанию без россиян: Очень плохо
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила уровень чемпионата Европы-2025 (ЧЕ) в Таллине в отсутствии российских фигуристов в женском одиночном катании. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что спортсменки не выполнили ни одного элемента ультра-си. «Это странно и очень плохо. На чемпионате Европы и чемпионате мира среди лучших из лучших мы должны видеть прогресс», — заявила Тарасова.

Ранее стало известно, что бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, завоевала серебро на ЧЕ в Таллине. Победе одержала эстонка Нина Петрыкина.

Россияне не были допущены до турнира. По решению Международного союза конькобежцев (ISU), с весны 2022 года они отстранены от всех соревнований под эгидой организации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Желаю сгинуть в кровавых вихрях». Медведев назвал чешского сенатора «дегенеративной тварью» за слова о блокаде Ленинграда

      Бывший сотрудник спецслужб назвал устроившую Россию численность ВСУ после завершения СВО

      Одной из операций в зоне СВО предрекли попадание в учебники

      В России предложили переименовать Северный Ледовитый океан

      Посетившему Белоруссию молдавскому блогеру отказали во въезде в Польшу

      Молдавия направила газ Приднестровью

      Названа причина ареста экс-замглавы правления «Роснано»

      Частично разрушенный после взрыва одесский отель «Бристоль» сняли на видео

      В Приднестровье попытка пенсионера согреть дом утюгом закончилась трагедией

      Умер легенда российского цирка Виталий Воробьев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше