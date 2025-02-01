Тренер сборной России ответил назвавшему РПЛ говном Кокорину

Николай Писарев не согласился со словами Александра Кокорина о РПЛ

Ассистент главного тренера сборной России Николай Писарев ответил форварду кипрского «Ариса» Александру Кокорину, который назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) говном. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что не думает о высказываниях Кокорина. «Моя оценка чемпионата — да, из-за отсутствия еврокубков он просел. Качество легионеров упало — это факт. Но то, как он назвал нехорошим словом — я так не считаю», — заявил Писарев

Ранее слова Кокорина оценил защитник «Спартака» Никита Чернов. «Если он так считает, ничего страшного. Переживем», — заявил Чернов.

28 января Кокорин раскритиковал уровень РПЛ. По его словам, чемпионат страны уже в 2019 году был «говном».