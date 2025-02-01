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12:04, 1 февраля 2025Спорт

Футболист «Спартака» оценил слова назвавшего РПЛ говном Кокорина

Чернов о словах Кокорина, который назвал РПЛ говном: Не согласен с этим
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Никита Чернов

Никита Чернов. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов оценил слова российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, который назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) говном. Об этом сообщает «Чемпионат».

Футболист назвал высказывание Кокорина его мнением. «Я не согласен с этими словами. Если он так считает, ничего страшного. Переживем», — заявил Чернов.

Ранее бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил Кокорину. «Думаю, таким словом нельзя было говорить», — заявил он.

28 января Кокорин раскритиковал уровень РПЛ. По его словам, чемпионат страны уже в 2019 году был говном.

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