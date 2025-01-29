Мостовой ответил назвавшему РПЛ говном Кокорину

Экс-футболист «Спартака» Мостовой: Кокорину нельзя было оскорблять РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил игроку кипрского «Ариса» Александру Кокорину, который назвал говном Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, таким словом нельзя было говорить. Уровень упал или падает — мы об этом уже давно говорили, еще после чемпионата мира» — заявил он. По мнению Мостового, никому не стоит оценивать российский чемпионат подобным образом.

Также за эти слова Кокорина пристыдил экс-футболист «Спартака» Павел Яковлев. «Это неправильно. Кокорин получил все в жизни в РПЛ», — отметил он.

Ранее Кокорин раскритиковал уровень РПЛ. По его словам, чемпионат страны уже в 2019 году был говном.