В ООН ответили на критику МИД России в адрес генсека из-за слов о жертвах нацистов

Зампред Хак: ООН скорбит по убитым нацистами гражданам СССР

ООН скорбит по гражданам СССР, погибшим в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак в разговоре с РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал критику в адрес генсека Антониу Гутерриша со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой. «Его высказывания говорят сами за себя. Мы скорбим по всем жертвам нацистов, в том числе и в Советском Союзе», — подчеркнул Хак.

Ранее Захарова заявила, что Россия возмущена тем, что генсек ООН не упомянул об убитых нацистами гражданах СССР во время выступления по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. Она напомнила, что народы СССР «внесли решающий вклад в Победу над гитлеровской Германией».

До этого дипломат обвинила Гутерриша в двойных стандартах.