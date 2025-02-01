МИД РФ: Характер деяний ВСУ в Курской области должен быть представлен в ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о необходимости представить ООН и ОБСЕ характер деяний ВСУ в Курской области. Ее цитирует агентство ТАСС.

Захарова сказала, что природа хунты Владимира Зеленского отчетливее всего проявилась в Русском Поречном, чье название стало одним из факторов для русофобского режима.

«Мы исходим из того, что кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структурах, зафиксирован представителями Международного комитета Красного Креста, [а также] станет предметом разбирательств со стороны международных правозащитных механизмов, включая неправительственные организации», — прокомментировала дипломат.

Ранее Захарова уличила ФРГ в нежелании признавать блокаду Ленинграда актом геноцида. Дипломат отметила, что немецкие власти последовательно и целенаправленно увиливают от признания исторического факта, что блокада Ленинграда и другие преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории СССР, были «беспрецедентными по степени зверства актами геноцида» народов Советского Союза. По ее словам, это является очевидным для всего мирового сообщества.