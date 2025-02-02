Фитнес-эксперт перечислил пять шагов для подготовки тела к пляжному сезону

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский перечислил пять основных шагов для подготовки тела к пляжному сезону. Его слова приводит «Москва 24».

Начать Каневский предложил с вопроса адаптации. Он рассказал, что входить в тренировочный процесс необходимо постепенно, чтобы минимизировать риски травм и не отбить желание заниматься. «Чем вы старше, тем медленнее нужно входить в тренировочный процесс, чтобы организм не просто адаптировался к новому виду деятельности, но и чтобы понять, возможно ли вообще развитие в том направлении, которое вы выбрали», — заявил специалист.

Также эксперт посоветовал пройти диспансеризацию. После этого, исходя из рекомендаций врачей, можно будет грамотно подобрать нагрузку.

Еще одной важной составляющей подготовки является режим. «Помните: если вы действительно хотите добиться результата, вам придется выработать режим, причем как в посещении занятий, так и в отдыхе и сне», — подчеркнул Каневский.

Кроме того, желающим привести себя в форму к лету необходимо нормализовать пищевое поведение. Также важно соблюдать питьевой режим.

Наконец, чтобы достигнуть цели, следует выбрать направления, которые доставляют удовольствие. Эмоциональное состояние на тренировке сказывается на регулярности посещений и мотивации в целом.

Ранее Каневский развеял несколько популярных мифов о тренировках. В частности, он опроверг опасность тренажерного зала для девушек.