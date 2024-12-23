Фитнес-эксперт развеял четыре популярных мифа о тренировках

Фитнес-эксперт Каневский опроверг опасность тренажерного зала для девушек

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский развеял четыре популярных мифа о тренировках. Его слова приводит «Москва 24».

Во-первых, Каневский назвал одним из самых распространенных заблуждений совет не есть два часа после тренировки. «На самом деле после силовой и кардиосессии важно поесть в течение 40 минут. И связано это напрямую с тем, что после любого занятия у организма возникает повышенная потребность в питательных веществах для восстановления затраченных ресурсов», — объяснил он.

Во-вторых, Каневский опроверг опасность тренажерного зала для девушек. «На женское здоровье работа с отягощением вообще не влияет, кроме тех случаев, когда девушка начинает применять запрещенные препараты», — отметил тренер, добавив, что женщинам не стоит бояться избытка мышечной массы.

Также тренер развенчал стереотип о возможности локального жиросжигания. Каневский рассказал, что одно-два упражнения на пресс не помогут обрести плоский живот — для достижения цели нужно делать длительные аэробные тренировки, например, на беговой дорожке, в бассейне или на велосипеде продолжительностью не менее 45 минут и не менее трех раз в неделю.

Кроме того, эксперт напомнил — тренировки не опасны для здоровья. «Важно понимать, что нагрузки соревновательного уровня и умеренные — это совершенно разные виды воздействия. Именно поэтому заниматься спортом на соревновательном уровне нужно в детском-юношеской возрасте. А вот людям старше 20-30 можно и нужно давать нагрузку только на поддержание своего здоровья», — поделился он.

Ранее Каневский перечислил основные критерии, которые помогут правильно выбрать фитнес-клуб. Специалист посоветовал обратить внимание на расположение клуба, программы и дополнительные услуги.