Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
66:79
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Манчестер Юнайтед
0:2
Завершен
Кристал Пэлас
Англия — Премьер-лига|24-й тур
Арсенал
1:0
1-й тайм
live
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|24-й тур
Милан
0:0
1-й тайм
live
Интер М
Италия — Серия А|23-й тур
Рома
Сегодня
22:45 (Мск)
Наполи
Италия — Серия А|23-й тур
19:57, 2 февраля 2025Спорт

Осужденный за наркотики Промес назвал главной мотивацией возвращение в Россию

Осужденный за наркотики Промес назвал возвращение в Россию главной мотивацией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Нидерландский нападающий Квинси Промес, выступающий за клуб «Дубай Юнайтед» из ОАЭ, назвал возвращение в Россию своей главной мотивацией. Его слова приводит «Матч ТВ».

Голландец обратился к болельщикам московского «Спартака», за который ранее выступал. «Хочу сказать, что вижу вашу поддержку, вижу, что обо мне не забыли. Спасибо», — заявил Промес.

В феврале прошлого года суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков. Голландец заочно приговорен к шести годам тюрьмы.

Сейчас Промес находится в ОАЭ и не может их покидать, так как власти страны рассматривают запрос Нидерландов об экстрадиции игрока. С сентября 2024-го он играет за «Дубай Юнайтед», а летом того же года «Спартак» расторг с форвардом контракт.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил об огромных потерях ВСУ

      Катар выступил против предложения Трампа о переселении палестинцев из Сектора Газа

      Власти Мексики назвали тарифы Трампа «выстрелом в ногу»

      Зеленский признался в потере 100 миллиардов долларов от США

      Осужденный за наркотики Промес назвал главной мотивацией возвращение в Россию

      Россиянин без одежды разбил дверь автобуса и устроил дебош

      В российском регионе произошло серьезное ДТП с тремя машинами

      Российские туристы начали массово закупаться продуктами из-за циклона в одной стране

      Украине предсказали прекращение военной помощи

      Стало известно о плане ВСУ окружить Белгород

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше