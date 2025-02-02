Осужденный за наркотики Промес назвал главной мотивацией возвращение в Россию

Осужденный за наркотики Промес назвал возвращение в Россию главной мотивацией

Нидерландский нападающий Квинси Промес, выступающий за клуб «Дубай Юнайтед» из ОАЭ, назвал возвращение в Россию своей главной мотивацией. Его слова приводит «Матч ТВ».

Голландец обратился к болельщикам московского «Спартака», за который ранее выступал. «Хочу сказать, что вижу вашу поддержку, вижу, что обо мне не забыли. Спасибо», — заявил Промес.

В феврале прошлого года суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков. Голландец заочно приговорен к шести годам тюрьмы.

Сейчас Промес находится в ОАЭ и не может их покидать, так как власти страны рассматривают запрос Нидерландов об экстрадиции игрока. С сентября 2024-го он играет за «Дубай Юнайтед», а летом того же года «Спартак» расторг с форвардом контракт.