Кандидат в президенты Румынии Антонеску пообещал не интриговать со спецслужбами

В Румынии Социал-демократическая партия (СДП) утвердила кандидатом на пост президента страны Крина Антонеску. Об этом сообщило ТАСС.

Прежде кандидатуру этого политика одобрили две другие партии правящей в Румынии коалиции. Речь идет о Национал-либеральной партии и Демократическом союзе венгров Румынии. В итоге Антонеску оказался единым кандидатом трех проевропейских партий, парламентской группы национальных меньшинств.

Он пообещал быть сильным президентом, не нарушать конституцию и не интриговать со специальными, секретными, тайными службами. Антонеску считает, что его страна должна сохранить статус страны Европейского союза, а также стратегического партнера США.

Ранее другой кандидат в президенты Румынии, Кэлин Джорджеску, назвал украинского лидера Владимира Зеленского «полудиктатором». Также он обвинил его в разжигании конфликта.

Кроме того, Джорджеску заявил о неизбежности раздела территории Украины, которую он считает «фиктивным государством», а значит, Румыния может претендовать на некоторые из ее территорий.