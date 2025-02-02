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13:43, 2 февраля 2025Россия

Путин рассказал о своих друзьях в Германии

Путин заявил, что у него много друзей в Германии
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mikhail Tereshchenko / AP

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок которого тот опубликовал в своем Telegram-канале, рассказал, что у него до сих пор сохранилось много друзей в Германии.

Российский лидер напомнил, что когда-то жил в этой европейской стране, поэтому у него сохранились дружеские отношения с некоторыми и ныне живущими там людьми.

«Я все-таки жил в Германии. У меня в Германии много друзей осталось до сих пор», — заявил Путин.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин — друзья, и что они доверяют друг другу. Он также отметил, что с Россией Сербию объединяет не только история, но и общее будущее.

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