Путин заявил о возведении Бандеры в статус героя на Украине

Путин: На Украине возвели в статус героя Бандеру, виновного в уничтожении евреев

На Украине возвели в статус героя Степана Бандеру, виновного в уничтожении евреев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок которого опубликован в его Telegram-канале.

«Сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в рамки национального героя», — заявил он. По его словам, фигура этой исторической личности является символом украинской государственности на сегодняшний день.

Так Путин прокомментировал решение властей Европы не приглашать делегацию России на мероприятия по случаю освобождения Освенцима. Делегация Украины была приглашена.

Ранее Путин заявил, что в Европе не осталось мужественных политков. «В прошлом у европейских лидеров было мужество, чтобы бороться за собственное мнение, а сегодня таких людей в Европе просто нет», — заявил президент.