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22:07, 2 февраля 2025Путешествия

Россиянам рассказали о влиянии закрытых отелей в Турции на летний отдых

Вице-президент АТОР Мурадян: Закрытие 250 отелей в Турции не помешает отдыху
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Закрытие в Турции более 250 отелей, не отвечающих требованиям безопасности, не повлияет на летний отдых российских туристов, выбирающих эту страну. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, передает «Звезда».

Он уточнил, что закрытые отели не популярны на российском туристическом рынке. Кроме того, отели закрываются «не по причине отсутствия туристов, а по причине несоблюдения противопожарных мер».

«Я думаю, что к началу активной фазы летнего сезона, которая актуальна в первую очередь для российского рынка, ситуация, наоборот, должна улучшиться», — заявил Мурадян.

Работа, которую проводят турецкие власти, должна в долгосрочной перспективе принести положительные результаты, считает эксперт. Он также напомнил, что в настоящее время в туристической отрасли «период межсезонья». Кроме того, ценовых колебаний при бронировании отдыха в Турции на фоне ситуации с отелями не фиксируют.

Ранее сообщалось, что мощный пожар в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу мог начаться из-за ошибки сотрудников. Отель, фасад которого был отделан деревом, загорелся 21 января, жертвами пожара стали 79 человек.

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