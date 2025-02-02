Семин оценил работу Черчесова в сборной Казахстана

Семин назвал работу Черчесова в сборной Казахстана неудачной

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил работу Станислава Черчесова в казахстанской национальной команде. Его слова приводит Metaratings.

Специалист назвал ее неудачной. «Тренер всегда уходит из команды, когда нет результата. Такова тренерская судьба. Но почему сборная выступила именно так, может сказать сам Черчесов и игроки», — заявил Семин.

Об уходе Черчесова из сборной Федерация футбола Казахстана (ФФК) объявила 27 января. Уточнялось, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, а специалисту предложат неустойку в размере 500 тысяч евро.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью.