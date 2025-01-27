Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
1:0
1-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Завтра
06:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
19:20, 27 января 2025Спорт

Назван размер неустойки Черчесову за увольнение из сборной Казахстана

Metaratings: Черчесову в Казахстане предложат неустойку в размере 500 тысяч евро
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российскому тренеру Станиславу Черчесову предложат неустойку в размере 500 тысяч евро за досрочное расторжение контракта со сборной Казахстана. Размер выплаты назвал Metaratings.

По информации источника, деньги специалисту после увольнения предложат получить несколькими траншами. Ранее Черчесов заявил, что юридически его контракт пока не расторгнут.

Об уходе специалиста из сборной Федерация футбола Казахстана (ФФК) объявила ранее 27 января. Уточнялось, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские мошенники стали присылать россиянам деньги

      Аренда жилья в России резко подешевела

      Популярный телеведущий завершил карьеру после секс-скандала

      Раскрыты подробности съемок нового фильма Нолана

      Памела Андерсон снялась в ультракороткой юбке для журнала

      Врач предупредил об опасности «безмолвного» заболевания

      Назван размер неустойки Черчесову за увольнение из сборной Казахстана

      Под Москвой в жилом доме прогремел взрыв

      Рыбаки поймали гигантскую рыбу размером больше корабля

      Испанские десантники получат новые минометы EIMOS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше