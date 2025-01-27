Назван размер неустойки Черчесову за увольнение из сборной Казахстана

Metaratings: Черчесову в Казахстане предложат неустойку в размере 500 тысяч евро

Российскому тренеру Станиславу Черчесову предложат неустойку в размере 500 тысяч евро за досрочное расторжение контракта со сборной Казахстана. Размер выплаты назвал Metaratings.

По информации источника, деньги специалисту после увольнения предложат получить несколькими траншами. Ранее Черчесов заявил, что юридически его контракт пока не расторгнут.

Об уходе специалиста из сборной Федерация футбола Казахстана (ФФК) объявила ранее 27 января. Уточнялось, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью.