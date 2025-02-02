Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
2:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
3:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Борнмут
0:2
Завершен
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|24-й тур
Брест
2:5
Завершен
ПСЖ
Франция — Лига 1|20-й тур
Аталанта
1:1
Завершен
Торино
Италия — Серия А|23-й тур
Монако
4:2
Завершен
Осер
Франция — Лига 1|20-й тур
Эспаньол
1:0
Завершен
Реал Мадрид
Испания — Примера|22-й тур
Бостон Брюинз
6:3
Завершен
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
2:3
Завершен
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
4:5
Завершен
Виннипег Джетс
НХЛ — регулярный чемпионат
07:16, 2 февраля 2025Спорт

Тарасова назвала лучшую фигуристку мира

Тарасова назвала россиянку Петросян лучшей фигуристкой мира
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лучшую фигуристку мира. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова выделила россиянку Аделию Петросян. «Конечно, каждые соревнования надо рассматривать отдельно. Разные люди по-разному судят. Но мне кажется, что Аделии сейчас нет равных. Даже не то, что нет, она просто лучшая. Это бесспорно!» — отметила она.

17-летняя Петросян — двукратная чемпионка России. Также ученица Этери Тутберидзе дважды выигрывала финал Гран-при России.

Ранее Тарасова назвала лучшего фигуриста мира. Специалист остановила свой выбор на американце с русскими корнями Илье Малинине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Журналистка выпустила расследование о трансгендерности жены президента Франции. Она пожаловалась на угрозы из Елисейского дворца

      Названы самые необычные находки в канализации в 2024 году

      Устроивший стрельбу в школе Казани собирался ее взорвать

      Прокурор назвал возможную причину смерти младенца в красноярской семье

      Минобороны раскрыло подробности о ночных атаках на регионы России

      Китай подаст иск в ВТО в ответ на пошлины США

      Тарасова назвала лучшую фигуристку мира

      Трампа предупредили о превращении Украины в «его личный Вьетнам»

      Российским водителям дали советы по снижению расходов на топливо

      Трюдо допустил введение запрета на экспорт в США энергоносителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше