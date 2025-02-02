Тарасова назвала россиянку Петросян лучшей фигуристкой мира

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала лучшую фигуристку мира. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова выделила россиянку Аделию Петросян. «Конечно, каждые соревнования надо рассматривать отдельно. Разные люди по-разному судят. Но мне кажется, что Аделии сейчас нет равных. Даже не то, что нет, она просто лучшая. Это бесспорно!» — отметила она.

17-летняя Петросян — двукратная чемпионка России. Также ученица Этери Тутберидзе дважды выигрывала финал Гран-при России.

Ранее Тарасова назвала лучшего фигуриста мира. Специалист остановила свой выбор на американце с русскими корнями Илье Малинине.