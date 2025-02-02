Тарасова прокомментировала ограничения для российских фигуристов на Олимпиаде

Тарасова прокомментировала ограничения для российских фигуристов в отборе на ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ограничения для российских фигуристов в отборе на Олимпийские игры. Ее цитирует «ВсеПроСпорт».

«Одному человеку участвовать очень опасно, серьезное давление. Так что они делают свое дело, разбили нашу команду», — заявила Тарасова.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежецев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.