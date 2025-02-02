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19:04, 2 февраля 2025Мир

В Финляндии выразили обеспокоенность пошлинами США в адрес ЕС

Премьер Финляндии Орпо выразил обеспокоенность пошлинами США в отношении ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Финляндия обеспокоена возможными пошлинами со стороны США в отношении товаров из Европейского союза (ЕС), которые собирается ввести новый президент страны Дональд Трамп. Об этом заявил премьер-министр скандинавской страны Петтери Орпо в интервью Yle.

По словам главы кабмина Финляндии, ситуация является очень серьезной. «Мы уже видели, что он (президент США Дональд Трамп — прим. «Ленты.ру») также реализует свои торгово-политические угрозы», — заявил Орпо.

Премьер Финляндии высказался о необходимости странам ЕС вместе координировать действия в этом вопросе. Кроме того, он призвал лидеров европейских стран обдумать переговорную позицию с Трампом по этому вопросу.

Ранее Трамп пообещал ввести огромные пошлины на продукцию, произведенную в странах БРИКС. Он допустил введение 100-процентных тарифов на импорт в США продукции, выпущенной в государствах-объединения. В организацию входят Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Бразилия, а ткже Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Эфиопия и Индонезия.

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