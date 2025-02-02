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15:44, 2 февраля 2025Спорт

Выступающий в России канадский хоккеист назвал Ротенберга отличным парнем

Выступающий в России канадец Лайпсик назвал Ротенберга отличным парнем
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Роман Ротенберг

Роман Ротенберг. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Выступающий в России канадский хоккеист Брендан Лайпсик назвал Ротенберга отличным парнем. Игрока цитирует Sport 24.

«Ротенберг — отличный парень. Он привлекает внимание к себе, команде и хоккею в целом», — заявил нападающий новосибирской «Сибири».

2 февраля Ротенберг оправдался фашистами за антирекорд команды по пропущенным шайбам за сезон (153). «А в 1945‑м знаете, что произошло? Мы победили у фашистов в Великой Отечественной войне. Это важнее, чем количество пропущенных шайб», — заявил он.

Ранее Ротенберг принес будильник на послематчевую пресс-конференцию. «Я хочу вам подарить подарок, чтобы вы писали позитивные статьи о СКА», — смеясь, заявил тренер, однако корреспондент от подарка отказался. Ротенберг критиковал журналистов за то, что критические заметки о его команде зачастую публикуются ночью или ранним утром. «Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать — ночью. Как фашисты атаковали, они же ночью атакуют», — сказал он, однако позднее извинился за это сравнение.

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