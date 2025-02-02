Выступающий в России канадский хоккеист назвал Ротенберга отличным парнем

Выступающий в России канадец Лайпсик назвал Ротенберга отличным парнем

Выступающий в России канадский хоккеист Брендан Лайпсик назвал Ротенберга отличным парнем. Игрока цитирует Sport 24.

«Ротенберг — отличный парень. Он привлекает внимание к себе, команде и хоккею в целом», — заявил нападающий новосибирской «Сибири».

2 февраля Ротенберг оправдался фашистами за антирекорд команды по пропущенным шайбам за сезон (153). «А в 1945‑м знаете, что произошло? Мы победили у фашистов в Великой Отечественной войне. Это важнее, чем количество пропущенных шайб», — заявил он.

Ранее Ротенберг принес будильник на послематчевую пресс-конференцию. «Я хочу вам подарить подарок, чтобы вы писали позитивные статьи о СКА», — смеясь, заявил тренер, однако корреспондент от подарка отказался. Ротенберг критиковал журналистов за то, что критические заметки о его команде зачастую публикуются ночью или ранним утром. «Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать — ночью. Как фашисты атаковали, они же ночью атакуют», — сказал он, однако позднее извинился за это сравнение.