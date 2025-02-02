Захарова вспомнила анекдот про моль после одного высказывания Зеленского

Захарова вспомнила анекдот после слов Зеленского о боязни РФ прямых переговоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнил анекдот про маленькую моль после одного высказывания президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее сообщение появилось в ее Telegram-канале.

Дипломат отреагировал на слова украинского лидера о якобы «боязни» президента РФ Владимира Путин прямых переговоров с Киевом.

«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: "Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!"» — отреагировала на заявление политика Захарова.

Ранее Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры. В интервью агентству Associated Press он отметил, что американский лидер может пригрозить Москве санкциями и продолжением поддержки Украины.

