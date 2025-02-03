Биржевые цены на бензин в России выросли до максимума

Стоимость бензина на СПбМТСБ выросла до максимума с начала 2025 года

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник, 3 февраля, стоимость марок бензина Аи-92 и Аи-95 выросла до максимума с начала года, свидетельствуют данные площадки.

Марка Аи-92 подорожала до 53 409 рублей за тонну (годом ранее — 45 635 рублей), а марка Аи-95 — до 55 426 рублей (55 151 рубль). Между тем зимнее дизельное топливо подешевело до минимальных с начала года 58 770 рублей за тонну, хотя оно также остается дороже, чем годом ранее (около 57 тысяч рублей).

Такая динамика по бензину наблюдается на фоне продления на один месяц разрешения на экспорт бензина для производителей. Соответствующее решение в конце прошлой недели приняло правительство. Предполагается, что продажа за рубеж позволит нефтяным компаниям частично компенсировать потери, возникшие после январских санкций США из-за сложностей с экспортом нефти.

Между тем к трудностям с поставками бензина может привести возобновление активных ударов беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ночь на понедельник был атакован Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), в результате предприятие остановило работу. Сроки его запуска не сообщаются.

Российский политолог Сергей Марков считает, что таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются принудить Москву к заключению мирного соглашения на своих условиях. По его словам, промышленность Украины активно наращивает выпуск дальних БПЛА и сотнями запускает их по территории России каждый день.