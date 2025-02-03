Черчесов об увольнении из сборной Казахстана: Почему я должен расстраиваться?

Российский тренер Станислав Черчесов рассказал об увольнении из сборной Казахстана по футболу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Черчесов заявил, что не понимает, почему должен из-за этого расстраиваться. «Я же не предпринимал шаги, чтобы уйти. Вот если бы сам сборную Казахстана покинул, пройдя хотя бы полпути, себя корил бы. А если бы мне не дали довести работу до того момента, что я себе представлял, то почему меня должно расстраивать решение других людей?» — отметил он.

Об уходе специалиста из сборной Казахстана стало известно 27 января. Уточнялось, что за досрочное расторжение контракта ему предложат неустойку в размере 500 тысяч евро.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15.

