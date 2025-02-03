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21:09, 3 февраля 2025Мир

Китай пригрозил США санкциями

Постпред КНР в ООН Фу Цун: Китай может принять контрмеры на американские пошлины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пекин может быть вынужден принять контрмеры на американские пошлины, заявил постпред КНР в ООН Фу Цун. Об этом пишет РИА Новости.

Он пригрозил США санкциями. «Мы можем быть вынуждены принять контрмеры. И позвольте мне также подчеркнуть, что в торговой войне не будет победителя», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию в ответ на тарифы США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады, а также тарифов в размере 10 процентов на товары из Китая.

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