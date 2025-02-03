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18:45, 3 февраля 2025Спорт

Названо точное количество погибших при авиакатастрофе в США фигуристов

При авиакатастрофе в Вашингтоне погибло 11 фигуристов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

Ассоциация фигурного катания США (US Figure Skating) на своей странице в социальной сети X назвала точное количество погибших при авиакатастрофе в Вашингтоне спортсменов.

В списке погибших оказалось 11 действующих фигуристов — Анджела Янг, Шон Кей, Бриэль Байер, Кори Хайнос, Эдвард Чжоу, Эверли и Алидия Ливингстон, Франко Апарисио, Джинна Хан, Оливия Тер, Спенсер Лейн. Кроме того, умерли 17 тренеров и членов их семей.

30 января стало известно, что в США после столкновения с военным вертолетом потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании American Airlines. На борту находились 14 фигуристов, среди которых бывшие российские и советские спортсмены. В частности, Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые стали чемпионами мира 1994 года в парном катании в составе сборной России.

Спортсмены возвращались домой из Национального лагеря развития фигурного катания в Уичито.

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