РИА Новости: Последние убийства Попкова не имеют срока давности

Последние три убийства, совершенные ангарским маньяком Михаилом Попковым, не имеют срока давности из-за повышенной общественной опасности. Бывший милиционер осужден на пожизненный срок.

В последних совершенных преступлениях мужчина признался в 2023 году. В Следственном комитете России сообщили, что Попков написал новые явки с повинной, в которых указал, что в период с 1997 года по 2003 год совершил убийства еще трех женщин. За это суд приговорил Попкова еще к десяти годам лишения свободы.

Russian ex-cop Mikhail Popkov. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Так, в 1997 году в поселке Жилкино он расправился с 27-летней россиянкой. В 1998-м на берегу реки Ангара в Иркутске маньяк лишил жизни 25-летнюю девушку, а в 2003-м на территории Ново-Ленинского кладбища в Иркутске — 31-летнюю женщину. В материалах дела сказано, что суд не находит оснований для освобождения Попкова от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности из-за тяжести предъявленного обвинения, повышенной опасности и личности ангарского маньяка.

Попков осужден на два пожизненных срока

Это четвертый приговор ангарского маньяка. Ранее он уже был осужден, в том числе два раза пожизненно, за 83 расправы. По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

14 января 2015 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство, 10 декабря 2018 года Попков получил второй пожизненный срок еще за 56 убийств и одно покушение на убийство.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Попков стал расправляться с женщинами после измены жены

Ангарский маньяк стал расправляться с женщинами после измены жены. В 1992 году, вернувшись пораньше со смены, младший лейтенант милиции Попков нашел в мусорном ведре использованные презервативы. Супруга утверждала, что ее изнасиловали, кроме того, в семье была маленькая дочь, поэтому маньяк не тронул женщину. Вместо этого он стал нападать на проституток и девушек, предлагая подвезти до дома.

Попкова удалось задержать в 2012 году благодаря экспертизе ДНК. Он сознался, что прекратил нападения из-за импотенции, которая развилась из-за запущенного венерического заболевания. Судебные психиатры объяснили преступную деятельность Попкова диагнозом «гомицидомания» (страсть к расправам — прим. «Ленты.ру»), который не является симптомом психического расстройства.

Попков заявил о готовности отправиться на СВО

В 2023 году Попков заявил, что готов отправиться в зону проведения спецоперации. Однако бывший милиционер признался, что его останавливает перспектива отбыть из теплого помещения в холодную траншею — его пугал мороз.

«Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. Все-таки потому, что это не компьютерная игрушка и не книжка художественная», — признался он.