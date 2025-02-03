Пожар произошел на российском нефтезаводе после атаки ВСУ на российский регион

Волгоградский губернатор Бочаров: Из-за БПЛА начался пожар на нефтезаводе

На территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области возник пожар после отражения атаки беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил его губернатор Андрей Бочаров, его слова приводит местная администрация в Telergam-канале.

«В результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы», — сообщил губернатор.

По его информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область. Большую часть летательных аппаратов перехватили и нейтрализовали, никто не пострадал.

Из-за атаки ВСУ также были зафиксированы кратковременные перепады напряжение в электросети. Электричество в Волгограде и окрестностях при этом подается в полном объеме, заверил глава региона.

В ночь на понедельник, 3 февраля, жители Волгограда сообщили о многочисленных взрывах в небе. По неофициальным данным, прозвучало около 50 хлопков, беспилотники летели в 300 метрах над крышами домов. В сети также появились кадры мощного взрыва беспилотника за жилым домом в Волгограде.

По данным Минобороны, над Волгоградской областью перехватили 25 беспилотников. Всего за ночь Украина пыталась атаковать шесть регионов России с помощью 70 летательных аппаратов.