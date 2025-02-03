Роль погибшего при взрыве главы батальона «Арбат» в конфликте Донбасса и Киева оценили

Мэр Горловки Приходько: Батальон Саркисяна обеспечивал безопасность в ДНР

Батальон Армена Саркисяна, который стал жертвой взрыва в элитном московском жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса», играл важную роль в обеспечении безопасности в Донецкой народной республике (ДНР). Так на подрыв руководителя батальона «Арбат» отреагировал мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

«Этот батальон, сформированный из добровольцев, сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности на территории ДНР, участвуя в многочисленных операциях по борьбе с украинским терроризмом», — написал Приходько.

Он назвал создание «Арбата» наиболее значимым достижением Саркисяна. Случившееся глава администрации Горловки назвал невосполнимой утратой и подчеркнул, что Саркисян был образцом мужества, патриотизма и гражданской ответственности.

Приходько подчеркнул, что имя руководителя батальона «Арбат» было известно за пределами ДНР. Саркисян, помимо этого, являлся Кавалером Ордена Мужества и Почетным гражданином Горловки, добавил руководитель администрации.

Ранее на подрыв Саркисяна отреагировал его соратник, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Генерал-лейтенант принес соболезнования близким Саркисяна и назвал произошедшее с ним большой потерей как для России, так и для армянского народа. Он добавил, что их подразделения некоторое время располагались рядом в Курской области, где бойцы «Арбата» достойно выполняли свои задачи.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля, в доме №77. Это произошло, когда Саркисян вместе с охраной шел через холл. Руководителя «Арбата» после случившегося госпитализировали с тяжелыми травмами, врачи не смогли его спасти. Травмы получили два охранника Саркисяна и предпринимательница Дарья Карселадзе.