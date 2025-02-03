Российские войска ударили по подземному бункеру ВСУ в Сумах

ВС России ударили по подземному бункеру в Сумах и уничтожили десятки бойцов ВСУ

Российские войска с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» ударили по подземному бункеру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах и уничтожили десятки украинских бойцов. Видео атаки опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

В ролике показываются идентифицированные с воздуха замаскированная украинская бронетехника и военные объекты ВСУ. Затем видно, как с места предполагаемого расположения бункера поднимаются клубы дыма и пыли.

Отмечается, что под удар в результате атаки могли попасть до 40 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось о захвате российскими войсками бункера генералов НАТО на юге Часова Яра. Отмечается, что он находился на территории лесной базы отдыха «Часовоярец».