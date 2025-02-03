Лыжник рассказал о реакции на тренировки россиян в Италии

Лыжник Коростелев о реакции на россиян в Италии: Тут все относятся спокойно

Лыжник Савелий Коростелев рассказал о том, как в Италии реагируют на тренировки россиян. Его слова приводит РИА Новости.

Коростелев отметил, что на тренировочных комбинезонах нет российской символики и указаны только спонсоры. «Поэтому я не знаю, распознали они комбез сборной России или нет. Прям чего-то такого сверхъестественного не было. Никто не подходил, ничего не спрашивал. Тут все ко всему относятся спокойно», — поделился он.

Группа российских лыжников, в которую помимо Коростелева вошли Дарья Непряева, Сергей Волков и Александр Большунов, проводит сбор в Италии. Ранее глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Йохан Элиаш выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к мировым турнирам в нейтральном статусе.

Ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от соревнований.