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16:48, 3 февраля 2025Спорт

Лыжник рассказал о реакции на тренировки россиян в Италии

Лыжник Коростелев о реакции на россиян в Италии: Тут все относятся спокойно
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Лыжник Савелий Коростелев рассказал о том, как в Италии реагируют на тренировки россиян. Его слова приводит РИА Новости.

Коростелев отметил, что на тренировочных комбинезонах нет российской символики и указаны только спонсоры. «Поэтому я не знаю, распознали они комбез сборной России или нет. Прям чего-то такого сверхъестественного не было. Никто не подходил, ничего не спрашивал. Тут все ко всему относятся спокойно», — поделился он.

Группа российских лыжников, в которую помимо Коростелева вошли Дарья Непряева, Сергей Волков и Александр Большунов, проводит сбор в Италии. Ранее глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Йохан Элиаш выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к мировым турнирам в нейтральном статусе.

Ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от соревнований.

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