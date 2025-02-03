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20:53, 3 февраля 2025Экономика

Стал известен возможный размер пошлин США на товары из Евросоюза

Telegraph: Администрация Трампа обсуждает пошлины на товары из ЕС в размере 10 %
Вячеслав Агапов

Фото: Francois Lenoir / Reuters

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения пошлин в отношении Евросоюза. Предполагаемый размер тарифов стал известен британской газете Telegraph.

По данным источников издания, в администрации Трампа намерены ввести на все товары из ЕС пошлины в размере 10 процентов. Некоторые предполагают, что американский лидер сейчас прощупывает почву на примере Канады и Мексики и наблюдает, насколько ужесточение торговли может сойти ему с рук.

Трамп неоднократно заявлял о намерениях ввести тарифы на импорт из Евросоюза. Он объяснял такое решение ужасным отношением Европы к США.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский союз должен продемонстрировать силу и достоинство в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Он уточнил, что перспектива введения пошлин является тотальным недопониманием.

«Это был бы один из ужаснейших парадоксов, если бы мы сейчас как союзники вошли в совершенно бессмысленный [таможенный] конфликт. Я надеюсь, что (...) дружественная, но твердая позиция Европейского союза, может быть, дойдет до американской администрации», — отметил премьер.

В то же время еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заверил, что Евросоюз готов ответить на все недружественные действия властей США и защитить свои экономические интересы, ценности и права, если возникнет такая необходимость. Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупреждала, что закупка нефти и газа в США принесет меньше проблем, чем торговая война.

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