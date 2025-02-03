Стало известно о слежке за основателем батальона «Арбат» до покушения

Покушение на Саркисяна готовилось больше месяца, была использована граната

Покушение на президента Федерации бокса Донецкой народной республики и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна готовилось больше месяца, была использована граната. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Mash.

По данным канала, неизвестные могли следить за ним больше месяца. Для свободного доступа к холлу в жилом комплексе «Алые Паруса» они сняли квартиру. Сейчас проверяют всех жильцов, в первую очередь квартиросъемщиков. В доме система входа по пропускам и охрана.

Среди собственников есть Алла Довлатова, которая рассказала, что в последнее время часто видела новых людей.

По информации «Коммерсанта», предположительно, взорвалась граната или СВУ на основе гранаты.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело из-за взрыва в жилом комплексе «Алые Паруса» по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), статьям 105 («Убийство») и 222.1 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Ранее сообщалось, что СК подтвердил информацию о смерти основателя батальона «Арбат» после взрыва.