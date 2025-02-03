СК возбудил уголовное дело из-за взрыва в жилом комплексе «Алые Паруса»

В Москве возбудили дело о покушении на убийство после взрыва в жилом комплексе

В Москве возбудили дело о покушении на убийство после взрыва в жилом комплексе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц»), 105 («Убийство») и 222.1 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

По данным следствия, 3 февраля в подъезде жилого комплекса «Алые Паруса» на Авиационной улице произошел взрыв. В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, его личность устанавливается. Четыре человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Следователи продолжают осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, просматривают видео с камер наблюдения. Также устанавливается лицо, причастное к данному преступлению.

Ранее сообщалось, что выдвинуты версии о причинах покушения на основателя батальона «Арбат».