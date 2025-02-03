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11:17, 3 февраля 2025Спорт

Тарасова опровергла проблемы со здоровьем

Тренер Тарасова опровергла проблемы со здоровьем: Я нормально себя чувствую
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла проблемы со здоровьем. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я нормально себя чувствую и никого не вызывала», — заявила специалист. Тарасова отметила, что возмущена тем, что о ней пишут.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у 77-летней Тарасовой обострились проблемы с сердцем. По информации источника, тренер вызывала скорую помощь, но от госпитализации отказалась.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008-м она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев (в парном катании), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (в танцах на льду).

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