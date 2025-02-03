В Кремле пообещали учитывать печальный опыт отношений с ЕС

Песков: Россия всегда будет учитывать печальный опыт отношений с Европой

Россия всегда будет учитывать печальный опыт отношений с Европейским союзом (ЕС), политика которого привела фактически к полной заморозке контактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, достаточно печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим истеблишментом Европы, которые завели отношения с нашей страной в тупик и привели фактически к полной заморозке каких-либо контактов. Этот опыт всегда будет учитываться при продолжении каких-либо контактов с европейцами», — отметил представитель Кремля, комментируя по просьбе журналистов слова министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса об отношениях с Россией.

Песков подчеркнул, что оценивать слова главы внешнеполитического ведомства Испании корректнее было бы представителю МИД России.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа осознает необходимость примирения с Россией в будущем. По его словам, примирение должно происходить на условиях суверенного равенства государств и взаимного уважения.