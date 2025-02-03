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14:37, 3 февраля 2025Спорт

В России оценили получение Чимаевым гражданства ОАЭ

Промоутер Гаджиев: Ничего плохого в получении Чимаевым гражданства ОАЭ нет
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Российский промоутер Камил Гаджиев оценил в видео на своем YouTube-канале получение бойцом смешанного стиля (MMA) Хамзатом Чимаевым гражданства ОАЭ.

Гаджиев заключил, что ничего плохого в этом нет. «Шведский зритель у него всегда есть, они его считают своим, российский зритель у него всегда есть, он считается своим, и зритель в ОАЭ теперь его тоже считает своим. И это, в принципе, здорово», — заявил он.

31 января Чимаев, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) сообщил о получении паспорта ОАЭ. «Буду стараться изо всех сил, чтобы страна гордилась мной», — отметил спортсмен.

Чимаев родился в Чечне, однако в 16-летнем возрасте переехал в Швецию. В сентябре 2022 года он отказался от гражданства Швеции и начал представлять ОАЭ. В его активе 14 побед в 14 поединках в MMA.

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