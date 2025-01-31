Российский боец UFC Чимаев получил паспорт другой страны

Российский боец UFC Хамзат Чимаев получил паспорт ОАЭ

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) получил паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. Об он написал на своей странице в в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Для меня честь и привилегия — представлять эту прекрасную страну. Я бы хотел поблагодарить ОАЭ за поддержку. Буду стараться изо всех сил, чтобы страна гордилась мной», — написал Чимаев.

Ранее Чимаев назвал деньги и чемпионский пояс целью участия в боях. «Устроит ли UFC бой Шона Стрикленда с Дрикусом дю Плесси? Мне все равно, я подожду. Без разницы — Шон, Дрикус или [Исраэль] Адесанья», — отметил он, комментируя своего следующего потенциального соперника.

26 октября 2024 года Чимаев одержал победу на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ). Он победил австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде, успешно проведя удушающий прием. Бой прошел в среднем весе.

Для 30-летнего Чимаева это был первый за год поединок. В предыдущей схватке, которая состоялась в октябре 2023-го, он победил американца Камару Усмана. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения в ММА.