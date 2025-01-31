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21:01, 31 января 2025Спорт

Российский боец UFC Чимаев получил паспорт другой страны

Российский боец UFC Хамзат Чимаев получил паспорт ОАЭ
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) получил паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. Об он написал на своей странице в в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Для меня честь и привилегия — представлять эту прекрасную страну. Я бы хотел поблагодарить ОАЭ за поддержку. Буду стараться изо всех сил, чтобы страна гордилась мной», — написал Чимаев.

Ранее Чимаев назвал деньги и чемпионский пояс целью участия в боях. «Устроит ли UFC бой Шона Стрикленда с Дрикусом дю Плесси? Мне все равно, я подожду. Без разницы — Шон, Дрикус или [Исраэль] Адесанья», — отметил он, комментируя своего следующего потенциального соперника.

26 октября 2024 года Чимаев одержал победу на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ). Он победил австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде, успешно проведя удушающий прием. Бой прошел в среднем весе.

Для 30-летнего Чимаева это был первый за год поединок. В предыдущей схватке, которая состоялась в октябре 2023-го, он победил американца Камару Усмана. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения в ММА.

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