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22:23, 27 октября 2024Спорт

Чимаев назвал цель участия в поединках

Боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что дерется за деньги и пояс

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев назвал в интервью ESPN цель участия в поединках.

Чимаев заявил, что дерется за деньги и пояс. «Устроит ли Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) бой Шона Стрикленда с Дрикусом дю Плесси? Мне все равно, я подожду. Без разницы — Шон, Дрикус или [Исраэль] Адесанья», — отметил он.

26 октября Чимаев одержал победу на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ). Он победил австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде, успешно проведя удушающий прием. Бой прошел в среднем весе.

Для 30-летнего Чимаева это был первый за год поединок. В предыдущей схватке, которая состоялась в октябре 2023-го, он победил американца Камару Усмана. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения в ММА.

Чимаев родился в Чечне, однако в 16-летнем возрасте переехал в Швецию. В сентябре 2022 года он отказался от гражданства Швеции. В данный момент спортсмен выступает за ОАЭ и представляет грозненскую команду «Ахмат».

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