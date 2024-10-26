Чимаев одержал победу на UFC 308

Чимаев победил Уиттакера в первом раунде на турнире UFC 308

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 308. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Состязание проходит 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Чимаев победил австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде, успешно проведя удушающий прием. Бой прошел в среднем весе.

Для 30-летнего Чимаева это был первый за год поединок. В предыдущей схватке, которая состоялась в октябре 2023-го, он победил американца Камару Усмана. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения в ММА.

Чимаев родился в Чечне, однако в 16-летнем возрасте переехал в Швецию. В сентябре 2022 года он отказался от гражданства Швеции. В данный момент спортсмен выступает за ОАЭ и представляет грозненскую команду «Ахмат».