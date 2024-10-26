Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мх
1:1
Завершен
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
ЦСКА
0:0
Завершен
Факел
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Ростов
2:3
Завершен
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Филадельфия Флайерз
7:5
Завершен
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Реал Мадрид
0:2
2-й тайм
live
Барселона
Испания — Примера|11-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
05:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
23:19, 26 октября 2024Спорт

Чимаев одержал победу на UFC 308

Чимаев победил Уиттакера в первом раунде на турнире UFC 308
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 308. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Состязание проходит 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Чимаев победил австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде, успешно проведя удушающий прием. Бой прошел в среднем весе.

Для 30-летнего Чимаева это был первый за год поединок. В предыдущей схватке, которая состоялась в октябре 2023-го, он победил американца Камару Усмана. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения в ММА.

Чимаев родился в Чечне, однако в 16-летнем возрасте переехал в Швецию. В сентябре 2022 года он отказался от гражданства Швеции. В данный момент спортсмен выступает за ОАЭ и представляет грозненскую команду «Ахмат».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о переброске нескольких тысяч элитных солдат КНДР под Курск. Какую роль они должны сыграть в боях?

      Чимаев одержал победу на UFC 308

      Жителям Литвы посоветовали пить воду из унитаза

      Россиянин Анкалаев одержал победу на турнире UFC

      Силы ПВО сбили беспилотник в небе над российским регионом

      ПВО за два часа сбила 13 беспилотников в четырех российских регионах

      В Кировской области завели дело после крушения вертолета Ми-2

      Упавший в Кировской области вертолет эксплуатировался почти 38 лет

      Захарова оценила закон о найме иностранцев в ВСУ

      На Солнце снова зафиксировали вспышки высшего уровня X

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше