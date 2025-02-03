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16:09, 3 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили мужчину за расправу над прохожим из-за замечания

В Уфе осудили мужчину за убийство прохожего из-за замечания
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Уфе осудили мужчину за расправу над прохожим из-за замечания. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Mash Batash.

По данным канала, группа мужчин приехала на улицу Транспортную, чтобы забрать долг у соседа. При этом они веля себя очень громко, и проходивший рядом мужчина попросил их быть потише. После этого началась драка, в ходе которой один из нападавших достал лезвие и ударил пострадавшего в бедро. Ранение, полученное потерпевшим, оказалось несовместимо с жизнью.

Суд приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском городе мужчина сделал замечание из-за чиха и получил удар в шею ножом.

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