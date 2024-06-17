В российском городе мужчина сделал замечание из-за чиха и получил удар в шею ножом

В Анапе мужчина сделал замечание из-за чиха в пивном и получил удар в шею ножом

В Анапе мужчина сделал замечание из-за чиха в пивном магазине и получил удар в шею ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и край».

По данным канала, инцидент произошел в торговом зале магазина. Один из посетителей чихнул. В ответ второй покупатель сделал ему замечание в грубой форме. Между ними произошла ссора. В результате чихнувший достал из кармана нож и ударил оппонента в шею. Затем злоумышленника задержали, а пострадавшему вызвали скорую. Он был госпитализирован. По предварительной информации, его жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что житель Уфы ударил ножом мужчину, который сделал ему замечание из-за громкого разговора и нецензурной лексики в автобусе.