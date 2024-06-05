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12:12, 5 июня 2024Силовые структуры

Россиянин ударил ножом назвавшего его оленем пассажира автобуса

В Уфе мужчина ударил ножом пассажира автобуса, назвавшего его оленем

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Житель Уфы ударил ножом мужчину, который сделал ему замечание из-за громкого разговора и нецензурной лексики в автобусе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

По данным ведомства, между пассажирами автобуса произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил оппонента ножом и скрылся. 47-летнего потерпевшего госпитализировали с места происшествия.

Сейчас личность подозреваемого установлена, полиция принимает меры по его задержанию. Как стало известно Telegram-каналу Mash Batash, злоумышленник напал на другого пассажира автобуса, так как тот назвал его оленем, — об этом сам правонарушитель рассказал другу по телефону, разговор с которым был записан умным домофоном.

По словам мужчины, во время поездки он звонил матери и просил денег. В какой-то момент ему пришлось повысить голос, так как она его не слышала, а рядом стоящий пассажир попросил звонившего говорить потише и обозвал.

Ранее в Петербурге было возбуждено уголовное дело из-за поножовщины на вечеринке, в результате которой девушка истекла кровью, а ее раненых подруг увезли в больницу.

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      Олеся Мицкевич
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