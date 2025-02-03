В США призвали пересмотреть лунные миссии Artemis

SpaceNews: Консультативная группа США призвала изменить лунные миссии Artemis

Консультативная группа по безопасности в аэрокосмической сфере на своем заседании, состоявшемся в конце января, призвала НАСА изменить планы предстоящих миссий Artemis. Об этом сообщает американское издание SpaceNews.

В группе выразили обеспокоенность количеством задач, выполнение которых предполагает миссия Artemis 3. Самая амбициозная из них — высадка астронавтов на поверхность Луны. «На самом деле возникает вопрос: не пора ли агентству пересмотреть текущие цели миссии и свой подход к Artemis 3 и далее, с целью лучше сбалансировать риски во всех этих летных испытаниях?» — задался вопросом член группы Билл Брей.

По его мнению, проблемы с одним элементов миссии Artemis могут спровоцировать регулярные задержки в реализации последующих этапов программы.

Издание напоминает, что в ходе миссии Artemis 1 была зафиксирована деградация теплозащитного экрана пилотируемого космического корабля Orion, тогда как этап Artemis 3, согласно отчету Консультативной группы по безопасности в аэрокосмической сфере, предполагает использование в миссии 13 новых элементов.

В январе SpaceNews сообщило, что компании Boeing и Lockheed Martin призвали новую администрацию США не менять существующую архитектуру американской лунной программы Artemis.