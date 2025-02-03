В трех аэропортах России сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Махачкалы, Грозного и Владикавказа сняли ограничения

В аэропортах Махачкалы, Грозного и Владикавказа сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что в авиагаванях Уйташ (Дагестан), Северный (Чечня) и Беслан (Северная Осетия) возобновили прием и выпуск рейсов с 10:10 по местному времени (совпадает с московским).

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — уточнил Кореняко.

Утром 3 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Дагестан: беспилотники зафиксировали над объектами в Каспийске. План «Ковер» из-за опасности удара дронами также вводили во Владикавказе.