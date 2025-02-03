Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о неспособности ЕС обороняться без США

Захарова сравнила слова Рютте с многолетним зомбированием про сотню гендеров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европейский союз (ЕС) не сможет без участия США обеспечить свою безопасность, с «многолетним зомбированием про сотню гендеров». Соответствующую публикацию она разместила в Telegram.

«Немного напоминает многолетнее зомбирование про сотню гендеров», — написала дипломат, комментируя заявление генсека альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что организации по обороне европейских стран, в том числе Североатлантический альянс, не могут функционировать без США. Он также выразил «абсолютную убежденность» в том, что напряженность между США и Канадой не повлияет на НАТО и на обороноспособность альянса.