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20:59, 3 февраля 2025Мир

Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о неспособности ЕС обороняться без США

Захарова сравнила слова Рютте с многолетним зомбированием про сотню гендеров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Европейский союз (ЕС) не сможет без участия США обеспечить свою безопасность, с «многолетним зомбированием про сотню гендеров». Соответствующую публикацию она разместила в Telegram.

«Немного напоминает многолетнее зомбирование про сотню гендеров», — написала дипломат, комментируя заявление генсека альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что организации по обороне европейских стран, в том числе Североатлантический альянс, не могут функционировать без США. Он также выразил «абсолютную убежденность» в том, что напряженность между США и Канадой не повлияет на НАТО и на обороноспособность альянса.

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