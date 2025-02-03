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12:21, 3 февраля 2025Интернет и СМИ

Живущая в ЖК «Алые Паруса» телеведущая прокомментировала новости о взрыве

Телеведущая Довлатова заявила, что не услышала звуков взрыва в ЖК «Алые Паруса»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Известная российская телеведущая Алла Довлатова, живущая в жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса», где произошел взрыв, прокомментировала новости о случившемся. Ее слова передает «Газета.Ru».

Довлатова заявила, что не слышала звуков взрыва. «Слава Богу, со мной все хорошо. Я не бандит, не на меня было покушение. А что там происходило, я не знаю, нам ничего не говорят», — рассказала она.

Ранее происшествие в ЖК прокомментировала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она заявила, что следует повысить безопасность жильцов многоквартирных домов, в частности, установить домофоны.

Утром 3 февраля стало известно, что в ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв. По предварительным данным, в доме №77 на Авиационной улице сработало самодельное взрывное устройство.

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