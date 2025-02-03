В Госдуме отреагировали на взрыв в московском ЖК «Алые Паруса»

Депутат Разворотнева призвала повысить безопасность после взрыва в ЖК в Москве

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева призвала повысить безопасность граждан после взрыва в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы. Об этом депутат рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Комплекс «Алые Паруса» какой-то несчастный. Потому что масса резонансных событий в нем происходило, например, крушение лифтов, а теперь еще и взрыв Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

«Мы не очень понимаем, кто, например, живет в наших домах. И особенно кто снимает квартиры. Поэтому я подготовила проект закона об уставе многоквартирного дома. Пока он отправлен на предварительный отзыв правительству. Собственники могут вести такую норму, как обязанность владельца квартиры уведомлять какого-то уполномоченного собственника о том, что он сдает свою квартиру, и предоставлять какие-то данные жильцов», — объяснила она.

Также депутат отметила, что во многих домах отсутствуют камеры или они установлены не по всему периметру, что тоже влияет на безопасность граждан.

Повышение безопасности жителей — это цифровизация, например, домофоны, которые не позволяют проникать злоумышленникам, и вопрос регистрации, на мой взгляд, тоже надо решать Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Утром в понедельник, 3 февраля, стало известно, что в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы прогремел взрыв. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство (СВУ) или граната взорвались в доме №77 на Авиационной улице.