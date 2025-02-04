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06:32, 5 февраля 2025Бывший СССРЭксклюзив

В ЕС заявили о кризисе в Приднестровье из-за одного решения Украины

В ЕП заявили о кризисе в Приднестровье из-за прекращения транзита газа из России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Людас Мажилис

Людас Мажилис. Фото: Oliver Barth / Reuters

Член Европейского парламента (ЕП) от Литвы Людас Мажилис заявил о кризисе, с которым столкнулось Приднестровье из-за решения Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию. Об этом говорится в письме евродепутата к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Самопровозглашенный регион Приднестровье был отрезан от поставок газа в январе 2025 года. Российский газ больше не поступает в регион после того, как Украина приостановила поставки российского газа через свою территорию. Приднестровье, население которого составляет 465 000 человек, погрузилось в энергетический, экономический и, возможно, гуманитарный кризис», — напомнил Мажилис.

Он спрашивает у ЕК о ее планах по «укреплению демократического процесса» в регионе.

«Есть ли у Комиссии какие-либо меры для преодоления этого конкретного кризиса в начале 2025 года? (...) Какие шаги Еврокомиссия планирует предпринять для интеграции Приднестровья в проевропейский путь Молдовы, или же Комиссия отдала регион под влияние и "опеку" России?» — уточнил депутат.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев и глава государства Майя Санду ничего не сделали для предотвращения энергетического кризиса. При этом, по его словам, молдавское руководство еще полтора года назад знало о решении Украины прекратить транзит российского газа.

Энергокризис в регионе начался с 1 января, когда Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию после истечения пятилетнего контракта, а также после остановки поставок топлива в Молдавию из-за споров о накопившемся долге перед «Газпромом».

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