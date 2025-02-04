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18:09, 4 февраля 2025Спорт

Дворкович ответил на призыв Карлсена оставить пост президента ФИДЕ

Дворкович заявил, что не собирается уходить в отставку с поста президента ФИДЕ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович ответил на призыв шестнадцатого чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена оставить пост президента организации. Его слова приводит «Матч ТВ».

Дворкович заявил, что не собирается уходить в отставку. «Мне кажется, он просто неправильно интерпретирует некоторые дискуссии, которые были», — добавил он.

Ранее Карлсен призвал Дворковича подать в отставку. По его словам, тот должен оставить пост из-за отсутствия соглашения между федерацией и организаторами турниров Freestyle Chess по поводу проведения чемпионатов мира.

50-летний Дворкович руководит федерацией с осени 2018 года. Он сменил на этом посту другого представителя России Кирсана Илюмжинова, который был президентом ФИДЕ с 1995-го.

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