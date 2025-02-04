Карлсен призвал Дворковича оставить пост президента ФИДЕ

Магнус Карлсен призвал Аркадия Дворковича оставить пост президента ФИДЕ

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен призвал президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича подать в отставку. А таким призывом он обратился к нему в соцсети Х (бывший Twitter).

По его словам, он должен оставить пост из-за отсутствия соглашения между федерацией и организаторами турниров Freestyle Chess по поводу проведения чемпионатов мира.

Карлсен рассказал, что Дворкович связывался с его отцом по поводу соглашения ФИДЕ и Freestyle Chess. «Независимо от того, какое решение будет принято между ФИДЕ и Freestyle по вопросу признания, это никоим образом не затронет игроков. Они смогут самостоятельно принять решение, и ФИДЕ не предпримет никаких негативных действий», — процитировал Дворковича шахматист.

Он отметил, что такое сообщение было отправлено якобы с целью убедить Карлсена продолжить участие в чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.

Спортсмен уточнил, что Карлсен пообещал подать в отставку, если совет ФИДЕ поступит иначе. «Однако, вынудив игроков подписать неприемлемый отказ, вы нарушили свое обещание. Вы уйдете в отставку?» — подчеркнул он.

Ранее Карлсен выругался на ФИДЕ после дисквалификации с чемпионата мира.