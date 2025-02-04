Дзюбу оштрафовали за интервью

РФС оштрафовал футболиста «Акрона» Артема Дзюбу за интервью «Матч ТВ»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу за интервью «Матч ТВ». Об этом сообщается на сайте организации.

Заседание комитета по этике прошло 4 февраля. Футболист был наказан на 250 тысяч рублей. Его признали виновным в нарушении статьи 15 регламента РФС по этике («Умаление чести, достоинства и деловой репутации»).

Ранее в интервью Дзюба раскритиковал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и заявил, что не пожмет ему руку. Также он назвал генерального директора команды Владимира Леонченко пародией и человеком, разрушающим все вокруг.

После этого в «Локомотиве» назвали оценки и манеру высказываний Дзюбы нарушением спортивной и деловой этики и демонстрацией неуважения к российскому футбольному сообществу. Там отметили отсутствие позиции по данному вопросу у Российской премьер-лиги.